Названа причина дефицита электроэнергии в Казахстане

В Казахстане образовался дефицит электроэнергии из-за цифрового майнинга, в связи с чем 4 ноября в АО "KEGOC" приняли решение ввести ограничение подачи электроэнергии по всей республике. Ограничение сняли 10 ноября, передает Zakon.kz.

По состоянию на 09:00 10 ноября ограничения бытовых, социально важных объектов в энергосистеме Казахстана отсутствуют. пресс-служба АО "KEGOC"

Информация по ограничениям подачи электроэнергии была размещена на сайте компании 4 ноября.

В настоящее время в ЕЭС (Единой электроэнергетической системе. – Прим. ред.) Казахстана сохраняется непростая обстановка, связанная с балансом электроэнергии и мощности. Это связано с высокими темпами роста потребления электроэнергии. Так, за прошедшие 10 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года рост потребления электроэнергии составил 11,6% по Южной зоне, 5,7% – по Северной зоне и 7,5% – по Западной зоне. В часы максимальных нагрузок потребление мощности превышает прошлогодние значения более чем на 1500 МВт. пресс-служба АО "KEGOC"

Тогда в компании назвали причину, по которой ввели ограничения.

Данный аномальный рост потребления связан в первую очередь с увеличением доли потребителей, осуществляющих цифровой майнинг. пресс-служба АО "KEGOC"

Кроме того, как подчеркнули в компании, "на сегодняшний день значительная часть энергоустановок на электростанциях находится на аварийном и внеплановом ремонтах".

В результате сверхнормативный рост потребления и высокая аварийность на электростанциях страны в холодный период приводят к значительным отклонениям от среднестатистических плановых показателей потребления электроэнергии, что в свою очередь ведет к риску возникновения крупной системной аварии с нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана. пресс-служба АО "KEGOC"

Тогда в компании отметили, что АО "KEGOC", как системный оператор, в целях обеспечения надежной работы ЕЭС РК "при наличии сверхпланового потребления будут приниматься меры к отдельным категориям потребителей по соблюдению режима потребления электроэнергии согласно плановым значениям".

В связи с этим 4 ноября будут проведены мероприятия по ограничению потребления электроэнергии в соответствии с графиками, согласованными с местными исполнительными органами. пресс-служба АО "KEGOC"

С проблемами отключения света столкнулись жители нескольких регионов Казахстана, в том числе Алматы, Шымкента и Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей.

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5 ноября первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков заявил, что "серые" майнеры влияют на энергобезопасность Казахстана.