Когда начнет ослабевать коронавирус, рассказал эксперт

10 ноября 2021, 20:44
Фото: Zakon.kz

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов считает, что коронавирус начнет ослабевать, когда сформируется коллективный иммунитет не менее 80%, передает Zakon.kz.

Вирус начнет ослабевать только после того момента, когда сформируется подушка коллективного иммунитета на уровне не менее 80%, – приводит ren.tv слова Горелова.

По сведениям оперштаба, обнародованным 5 ноября, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 48%.


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