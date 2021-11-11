В ВОЗ предупредили о возможной вспышке кори из-за COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупредили о возможной вспышке кори, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух организаций.

В 2020 году более 22 млн детей пропустили первую дозу вакцины от кори. Это на 3 млн больше, чем в 2019 году, что представляет собой самое большое увеличение за последние два десятилетия и создает опасные условия для возникновения вспышек, – говорится в документе.

Также отмечается, что вторую дозу вакцины получили лишь 70% детей, что значительно меньше необходимого для защиты населения 95%.

Руководитель Департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен сообщила, что в 26 странах произошли крупные вспышки заболевания. Она призвала страны как можно быстрее провести вакцинацию от кори, которая ранее была отложена из-за пандемии.