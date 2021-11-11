В Минздраве РК опубликовали новые данные по заболевшим COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 ноября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован незначительный прирост зараженных (+91). По темпам заражения антилидером стала Павлодарская область – 138 новых случаев за сутки, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 127,

в городе Алматы – 131,

в городе Шымкент – 29,

в Акмолинской области – 87,

в Актюбинской области – 18,

в Алматинской области – 81,

в Атырауской области – 24,

в ВКО – 83,

в Жамбылской области – 20,

в ЗКО – 35,

в Карагандинской области – 119,

в Костанайской области – 111,

в Кызылординской области – 22,

в Мангистауской области – 12,

в Павлодарской области – 138,

в СКО – 155,

в Туркестанской области – 27.

Всего в стране подтверждено 952 886 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1936 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 163,

в городе Алматы – 215,

в городе Шымкент – 41,

в Акмолинской области – 138,

в Актюбинской области – 44,

в Алматинской области – 236,

в Атырауской области – 27,

в ВКО – 304,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 59,

в Карагандинской области – 144,

в Костанайской области – 284,

в Кызылординской области – 22,

в Мангистауской области – 17,

в Павлодарской области – 92,

в СКО – 100,

в Туркестанской области – 39.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 908 126 человек.