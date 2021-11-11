Корабль Илона Маска с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

11 ноября 2021, 08:30
Фото: Тwitter/Space_Station

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Пуск был произведен в 21:04 по времени восточного побережья США (08:04 по Нур-Султану 11 ноября).

Среди членов экипажа американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон. Также на борту Crew Dragon находится астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.


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