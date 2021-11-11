Квартиры и призы на 50 млн подарит казахстанцам Parimatch

C 10 ноября по 27 декабря онлайн-букмекер №1 в Казахстане разыграет призы и бонусы на 50 млн тенге, а также две квартиры в Нур-Султане и Алматы.

Розыгрыши будут проходить каждую неделю. Среди призов игровые ноутбуки HP Omen 15, смартфоны iPhone 13 Pro max, игровые приставки Sony Playstation 5, смартчасы Apple Watch 6 и наушники Apple AirPods Pro.

Участвовать в розыгрыше квартир и призов

Участвовать просто: 1. Зарегистрируйтесь или зайдите в свой аккаунт на Parimatch. 2. Нажмите "Участвовать" на странице промоакции. 3. Поставьте от 5000 тенге и получайте баллы за каждую выигрышную ставку. Ординар на сумму 5000 приносит 10 баллов, а экспресс – 20. 4. Наберите 100 баллов и участвуйте в розыгрыше призов и квартиры.

Но это еще не все: каждую неделю 10 игроков, набравших самое большое количество баллов, получат гарантированные бонусы на счет.

Напомним, в прошлом году житель Актау участвовал в акции Parimatch "Врывайся в квартиру" и стал владельцем недвижимости в родном городе. Смотрите его историю в видео ниже.

Parimatch – международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании – развивать и популяризировать спорт по всему миру.

Официальный бренд-амбассадор букмекера – звезда UFC Конор Макгрегор. Официальные партнеры бренда – ФК "Лестер Сити", ФК "Эвертон" и ФК "Ювентус".

Также Parimatch – титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro, CS:GO команды Fnatic и эксклюзивный беттинг-партнер UFC в регионе СНГ.

В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников и Георгий Кичигин, вратарь АФК "Кайрат" Лео Игита и волейболистка Татьяна Демьянова.