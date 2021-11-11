Мировое первенство по боксу среди женщин перенесли на 2022 год

Женский чемпионат мира по боксу перенесен из-за сложной эпидемиологической обстановки в Турции, сообщает Zakon.kz.

Данные соревнования пройдут в марте будущего года, сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).

Мы знаем, что некоторые команды уже начали подготовку к чемпионату мира и будут разочарованы. Однако безопасность и благополучие наших спортсменов, официальных лиц и других заинтересованных сторон являются приоритетом, поэтому мы не можем рисковать, – заявил президент AIBA Умар Кремлев.

Мировое первенство должно было пройти с 6 по 19 декабря 2021 года в Стамбуле.

Куандык Шынасилов