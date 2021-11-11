Школьница из Алматинской области погибла за день до своего дня рождения

В Алматинской области насмерть сбили школьницу, сообщает Zakon.kz.

Информация о трагедии появилась на странице в Instagram.

По словам автора публикации, ДТП произошло в условиях плохой видимости.

Девушка занималась пауэрлифтингом и после тренировки направлялась домой. На следующий день ей бы исполнилось 16 лет, – говорится в сообщении.

В областной полиции уточнили, что ДТП произошло вечером 9 ноября на автодороге Ортатобе – Уштобе.

По предварительным данным, 27-летний водитель Toyota Mark II, двигаясь в северном направлении, близ поселка Ортатобе допустил наезд на пешехода. 15-летняя девушка шла по обочине дороги в попутном направлении. Школьница скончалась на месте ДТП, – заявили в пресс-службе.

Начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК, назначены экспертизы.