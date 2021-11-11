В Казахстане резко выросло количество преступлений в отношении несовершеннолетних

Сразу на 15% выросло количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным исследования, за восемь месяцев 2021 года в отношении несовершеннолетних зарегистрировали 1,7 тыс. уголовных правонарушений – на 14,8% больше, чем годом ранее.

Большая часть правонарушений относилась к средней степени тяжести – 582 случая. Еще 443 случая пришлось на особо тяжкие, 314 случаев – на тяжкие, 264 случая – на правонарушения небольшой степени тяжести, – отмечают аналитики Ranking.kz.

В региональном разрезе больше всего нарушений в отношении несовершеннолетних зарегистрировали в Туркестанской области: 212 случаев – сразу на 57% больше, чем годом ранее.

В тройке антилидеров также оказались Карагандинская (197 случаев) и Алматинская (159 случаев) области. На эти три региона пришлась треть всех правонарушений по Казахстану, – уточнили эксперты.

Меньше всего преступлений в секторе было совершено в Павлодарской области: 51 случай – на 52,8% меньше, чем годом ранее.

Наибольший рост количества правонарушений зафиксирован в Западно-Казахстанской области (на 82,5% за год, до 73 случаев), наибольшее снижение – в Павлодарской области.

58,5% всех преступлений в отношении несовершеннолетних относятся к уголовным правонарушениям против личности: 999 случаев – на 14,2% больше, чем годом ранее. Чаще всего совершались такие преступления, как половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (270 случаев), изнасилование (204 случая), насильственные действия сексуального характера (180 случаев), развращение малолетних (125 случаев), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (68 случаев), – говорится в публикации.

289 случаев относились к правонарушениям против собственности – на 23% больше, чем годом ранее. В том числе в отношении несовершеннолетних совершили 116 краж, 74 случая мошенничества, 71 случай грабежа, 20 случаев вымогательства, по три случая мелких хищений и разбоя.

Еще 246 случаев относились к транспортным уголовным правонарушениям – на 17,7% больше, чем годом ранее.