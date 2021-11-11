Кто получит вакцину Pfizer первым в Алматы

С централизованного склада мРНК-вакцина против коронавирусной инфекции "Комирнати" (Pfizer, США) распределяется по поликлиникам Алматы, передает Zakon.kz.

По данным городского акимата, в 07:00 вакцина "Комирнати" поступила из аэропорта на централизованный склад вакцин Управления общественного здоровья Алматы. Далее, согласно алгоритму, будет распределена во все поликлинические организации города.

Мы проконтролировали и убедились, что вакцина доставлена с соблюдением всех условий температурного режима. Мы получили 8 упаковок вакцины. Все коробки были снабжены температурными датчиками на всем пути следования – от завода до склада вакцин. заместитель директора Центральной городской клинической больницы по эпидемиологическим вопросам инфекционного контроля Эльвира Ибрагимова

По ее словам, вакцинация будет проходить первым этапом в медицинских учреждениях, затем в школах и вузах.

Всего мы получили 46 800 доз. Здесь первый и второй компоненты. Значит, мы должны поделить надвое – 23 400 доз первого компонента и 23 400 доз – второго. Вакцинация проводится с интервалом от 21 до 28 дней. Эльвира Ибрагимова

Вакцинации подлежат беременные, кормящие женщины и подростки от 12 до 18 лет.

Касательно беременности тоже есть определенные сроки – от 16 до 37 недель беременности. Кормящие женщины – после 42 дней с момента рождения ребенка. Эльвира Ибрагимова

Вакцина хранится на складе при температурном режиме от -60 до -90 градусов по Цельсию.

Когда поликлиники будут получать вакцину, то температурный режим будет изменен. То есть хранение вакцины будет осуществляться при +2, +8 градусах по Цельсию. Это прописано в инструкции, в течение месяца данная вакцина может храниться при данном температурном режиме. Эльвира Ибрагимова

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Ранее были опубликованы Методические рекомендации по проведению вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной "Комирнати" (Pfizer, США) в Республике Казахстан".

Напомним, вечером 10 ноября в Казахстан была доставлена первая партия вакцины Pfizer.