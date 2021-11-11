KEGOC сделал заявление по ситуации с электроэнергией

В последнее время в СМИ были опубликованы различные материалы по ситуации в энергосистеме Казахстана, в т.ч. содержащие некорректную информацию.

Системный оператор Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан АО "KEGOC" в этой связи сообщает следующее.

По состоянию на вечерний максимум 10 ноября 2021 года потребление в РК составило 14 838 МВт, генерация – 14 265 МВт.

Дефицит мощности в объеме 573 МВт покрывался перетоками из энергосистемы Российской Федерации. Из которых 10 МВт – поставки электроэнергии для казахстанских потребителей, 563 МВт – межсистемные перетоки, вызванные отклонениями потребителей РК от заданного диспетчерского графика.

Справочно: С начала года выработка электроэнергии на угольных электростанциях составила 66,9 млрд. кВтч, что составляет 69% от всей выработки. Газовыми электростанциями выработано 18,9 млрд. кВтч, или 19,5% электроэнергии, гидроэлектростанциями – 7,4 млрд. кВтч, или 8% электроэнергии, ВИЭ – 3,6 млрд. кВтч (порядка 3,5%).

При этом в плановом ремонте находятся энергоблок №2 на Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 500 МВт (отработал без вывода в ремонт 12 304 часа при нормативе ежегодной работы 6570 часов) со сроком завершения ремонта 27 ноября 2021 года, энергоблок №7 на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт (отработал без вывода в ремонт 25 968 часов при нормативе ежегодной работы 6570 часов) с завершением 11 ноября 2021 года. На электростанции АО "ЕЭК" находится в плановом ремонте блок №4, срок завершения ремонта турбины и одного котла – 12 ноября 2021 года.

Включение вышеуказанного генерирующего оборудования значительно повысит возможности в выработке электроэнергии для нужд потребителей Республики Казахстан.

8 ноября 2021 года после накопления достаточного уровня воды включена в работу Мойнакская гидроэлектростанция мощностью 300 МВт.

При этом в аварийном ремонте суммарно продолжает находиться генерирующее оборудование, в т.ч на региональных ТЭЦ, общей мощностью 1150 МВт.

По фактам отключений в регионах с начала ноября текущего года сообщаем, что они были вызваны неконтрактным потреблением потребителей и энергоснабжающих организаций, находящихся в сетях региональных электросетевых компаний, таких как ТОО "Шыгысэнерготрейд", АО "Севказэнерго", ТОО "Астанаэнергосбыт", ТОО "Энергопоток" и т.д. Данная ситуация обусловлена несвоевременной закупкой потребителями и энергоснабжающими организациями на электростанциях страны электроэнергии, в том числе на Жамбылской ГРЭС, имеющей значительный резерв генерации.

В целях ограничения неконтрактных перетоков совместно с Правительством Республики Казахстан предпринимаются системные меры, в т.ч по обеспечению топливом и включению дополнительных блоков на Жамбылской ГРЭС. По состоянию на 11 ноября включен в работу дополнительный энергоблок на Жамбылской ГРЭС мощностью 200 МВт. В настоящее время в работе на Жамбылской ГРЭС три блока.

Проведена работа по организации торгов импортируемой электроэнергии из РФ для обеспечения электроэнергией потребителей. Продолжается работа с правительством по обеспечению условий для участия энергоснабжающих организаций Казахстана в торгах импортируемой из РФ электроэнергии.

Майнинг-фермы, соблюдающие требования законодательства, должны осуществлять свою деятельность без ущерба энергетической безопасности страны и приобретать не только отечественную, но и импортную электроэнергию.

С целью выявления "серых" майнеров необходимо совершенствование нормативно-правовой базы для установления требований к субъектам, осуществляющим цифровой майнинг.

По нашим оценкам, суммарная мощность потребления зарегистрированных майнеров составляет порядка 600 МВт, "серых" майнеров – 300-400 МВт. В предстоящий осенне-зимний максимум нагрузки ожидается 17 000 МВт при собственной генерации 16 540 МВт. Недостаток генерации, равный 540 МВт, будет покрываться за счет перетоков из РФ, в том числе за счет организации импорта, – говорится в заявлении.

АО "KEGOC", как Системный оператор ЕЭС Казахстана, держит ситуацию под полным контролем и продолжает обеспечивать необходимый уровень надежности функционирования ЕЭС Республики Казахстан.