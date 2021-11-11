Что нужно знать казахстанцам о вакцинации Pfizer

В Казахстан прибыла первая партия вакцины Pfizer. Ею будут прививать подростков, беременных и кормящих женщин. О том, где можно привиться и как именно будет проходить иммунизация, рассказывает Zakon.kz.
Вакцину Pfizer признала Всемирная организация здравоохранения. Ее применяют в 142 странах, в том числе в США, Великобритании, Канаде и странах Евросоюза. Эффективность Pfizer составляет 95%. Официальное название препарата – "Комирнати". Его производит немецкая биотехнологическая компания BioNTech совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.
10 ноября в Казахстан прибыло 379 тыс. доз этой вакцины. Всего страна закупила 4 млн доз, рассчитанных на 2 млн человек.
В сентябре Казахстан официально одобрил применение Pfizer, а в октябре главный санврач страны Ерлан Киясов выпустил постановление с рекомендациями о том, как ее применять.
Вакцинация проводится двукратно с интервалом 21-28 дней после первой дозы. Перед ее проведением обследование на наличие коронавируса и антител к коронавирусу не проводится.
Вакцинация подростков возможна только при согласии родителей или их законных представителей. Административной или уголовной ответственности за отказ от нее не предусмотрено. Перед иммунизацией подростка обязателен осмотр в присутствии родителей или законного представителя.
Перед вакцинацией беременных обязателен осмотр врача со сдачей общего анализа крови и коагулограммы (по показаниям). В случае необходимости вакцинация беременных проводится после консультации узкого специалиста – акушера-гинеколога, на уровне села – фельдшера-акушера.
Вакцинация беременных не проводится при аллергических реакциях на белок куриного яйца, острых лихорадочных состояниях, а также при тяжелых осложнениях беременности – эклампсия, кровотечения и другие состояния.
Если женщина получила первую дозу вакцины в течение первых 12 недель беременности, второй компонент рекомендуется получить с 16 по 37 неделю беременности.
Вакцинация женщин в период лактации проводится после окончания послеродового периода – через 42 дня после родов.
Привитый человек должен находиться под наблюдением медработника в течение 30 минут после вакцинации.
В случае возникновения неблагоприятных последствий после иммунизации нужно обратиться за медицинской помощью.
Вакцинацию против коронавируса нужно отложить для лиц с острыми инфекционными заболеваниями и в период обострения хронических заболеваний.
Переболевшие КВИ подлежат вакцинации через шесть месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед иммунизацией. Допускается вакцинация переболевших коронавирусом через три месяца после выздоровления.
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