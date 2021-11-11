Что нужно знать казахстанцам о вакцинации Pfizer

В Казахстан прибыла первая партия вакцины Pfizer. Ею будут прививать подростков, беременных и кормящих женщин. О том, где можно привиться и как именно будет проходить иммунизация, рассказывает Zakon.kz.

Вакцину Pfizer признала Всемирная организация здравоохранения. Ее применяют в 142 странах, в том числе в США, Великобритании, Канаде и странах Евросоюза. Эффективность Pfizer составляет 95%. Официальное название препарата – "Комирнати". Его производит немецкая биотехнологическая компания BioNTech совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

10 ноября в Казахстан прибыло 379 тыс. доз этой вакцины. Всего страна закупила 4 млн доз, рассчитанных на 2 млн человек.

В сентябре Казахстан официально одобрил применение Pfizer, а в октябре главный санврач страны Ерлан Киясов выпустил постановление с рекомендациями о том, как ее применять.

График вакцинации

Вакцинация проводится двукратно с интервалом 21-28 дней после первой дозы. Перед ее проведением обследование на наличие коронавируса и антител к коронавирусу не проводится.

Кто может привиться Pfizer

Подростки с 12 лет (на начальном этапе вакцинировать будут подростков от 16 до 18 лет, на последующих – подростков 15, 14, 13 и 12 лет);

беременные с 16 по 37 неделю беременности;

женщины после окончания послеродового периода (через 42 дня).

Где можно привиться подросткам

В прививочном кабинете организаций образования (школы, колледжи, университеты и другие);

в прививочном кабинете медицинской организации.

Вакцинация подростков возможна только при согласии родителей или их законных представителей. Административной или уголовной ответственности за отказ от нее не предусмотрено. Перед иммунизацией подростка обязателен осмотр в присутствии родителей или законного представителя.

Где привиться беременным и кормящим женщинам

В медицинских организациях и иных пунктах вакцинации.

Перед вакцинацией беременных обязателен осмотр врача со сдачей общего анализа крови и коагулограммы (по показаниям). В случае необходимости вакцинация беременных проводится после консультации узкого специалиста – акушера-гинеколога, на уровне села – фельдшера-акушера.

Вакцинация беременных не проводится при аллергических реакциях на белок куриного яйца, острых лихорадочных состояниях, а также при тяжелых осложнениях беременности – эклампсия, кровотечения и другие состояния.

Если женщина получила первую дозу вакцины в течение первых 12 недель беременности, второй компонент рекомендуется получить с 16 по 37 неделю беременности.

Вакцинация женщин в период лактации проводится после окончания послеродового периода – через 42 дня после родов.

Ожидаемые реакции после вакцинации

Боль, припухлость в месте инъекции, утомляемость, головная боль, мышечная боль, боль в суставах, озноб, диарея, лихорадка;

покраснение в месте инъекции, тошнота, рвота;

увеличенные лимфоузлы, недомогание, боль в руке, бессонница, зуд в месте инъекции, аллергические реакции, такие как сыпь или зуд и другие.

Привитый человек должен находиться под наблюдением медработника в течение 30 минут после вакцинации.

В случае возникновения неблагоприятных последствий после иммунизации нужно обратиться за медицинской помощью.

Противопоказания к вакцинации вакциной Pfizer

Аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата;

наличие аллергии на яйца или желатин не является противопоказанием или предостережением для вакцинации, так как вакцина не содержит эти компоненты;

возраст до 12 лет;

беременность до 16 недель.

Вакцинацию против коронавируса нужно отложить для лиц с острыми инфекционными заболеваниями и в период обострения хронических заболеваний.

Преимущества вакцинации

Предупреждает тяжелое течение и осложнения инфекции;

защищает не только привитых, но и их близкое окружение;

формирует коллективный иммунитет;

паспорт вакцинации, полученный после иммунизации, упростит путешествия.

Переболевшие КВИ подлежат вакцинации через шесть месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед иммунизацией. Допускается вакцинация переболевших коронавирусом через три месяца после выздоровления.