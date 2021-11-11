Депутаты усомнились в прозрачности процесса приватизации столичного автопарка

Депутаты маслихата города Нур-Султан предложили создать рабочую группу по вопросу приватизации столичного автобусного парка №1 – они хотят удостовериться в прозрачности проводимого конкурса при его приватизации, передает корреспондент Zakon.kz.

Это вопрос поднял депутат маслихата Нур-Султана Владислав Сергеев. Он предлагает установить четкий контроль за процедурой приватизации столичного автобусного парка №1, чтобы удостовериться в его прозрачности.

Наша задача заключается в том, чтобы приватизация происходила качественно, а реализация автобусного парка №1 была дороже бросовой цены, – мотивировал он.

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Его поддержал депутат Азамат Айтхожин.

Приватизация автопарка на данный момент является злободневной темой и требует детального рассмотрения всех факторов. В связи с этим выражаю согласие со своими коллегами в том, что необходимо создать рабочую группу. Ее создание даст нам, депутатам маслихата, возможность вновь вернуться к обсуждению этой проблемы и прийти к ее решению, – отметил он.

Айтхожин указал, что приватизация должна быть максимально эффективной, и столичный автобусный парк должен быть реализован соответствующим образом.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан