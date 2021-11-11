Увеличение субсидий на общественный транспорт объяснили власти Нур-Султана

В текущем году по сравнению с прошлым на субсидирование общественного транспорта выделили на 6 млрд тенге больше. Существенный рост расходов объяснил заместитель акима города Аскар Амрин, передает корреспондент Zakon.kz.

Город растет, новые дороги, новые маршруты... В 2020 году было 12 млрд тенге субсидирование, в этом году – 18 млрд тенге. Значительный рост идет, – сказал в маслихате руководитель столичного Управления экономики и бюджетного планирования Кайсар Манкараев.

Между тем заместитель акима города Аскар Амрин сообщил, что по субсидии на общественный транспорт ежегодно увеличиваются на 6-7 млрд тенге из-за амортизационных расходов автопарков.

В этом году по лимитам у нас было предусмотрено 12 млрд тенге (на субсидии. – Прим. ред.). Сейчаc четвертым уточнением бюджета города на 2021-2023 годы мы закрываем долги и еще кредиторскую задолженность на 5 млрд тенге. Итого мы тратим в этом году 17 млрд тенге на субсидии на общественный транспорт. Кроме того, акимат оплачивает покупку электробусов – это около двух млрд тенге, плюс старая задолженность по кредитам – 6 млрд тенге в этом году. Таким образом, мы на автобусы, общественный транспорт тратим больше 20 млрд тенге, – пояснил он.

При этом заместитель акима отметил, что сумма субсидий каждый год будет расти.

Буквально недавно обращался автобусный парк, по-моему, №4. Каждый автопарк по правилам, утвержденным Комитетом транспортного контроля, имеет право увеличивать свой расчетный тариф. Там есть формула, и они свои расходы показали, мы им увеличили этот тариф, так как есть амортизационные отчисления, есть дополнительные детали. Все эти вещи мы на комиссии рассмотрели и увеличили расчетный тариф. Это по дизельным автобусам, – резюмировал замакима Нур-Султана.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан