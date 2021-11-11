Концепцию управления государственными финансами разработали в Казахстане

Министерство национальной экономики подготовило проект указа президента РК "Об утверждении Концепции управления государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года", сообщает Zakon.kz.

Проект указа предусматривает меры, направленные на обеспечение консолидации государственных финансов, восстановление сбалансированности и устойчивости бюджета, укрепление доходной части бюджета, усиление долговой политики, стабилизацию и дальнейшее укрепление активов Национального фонда в среднесрочном периоде и возобновление накоплений средств в долгосрочной перспективе, – поясняют в министерстве.

Документ включает в себя: анализ текущей ситуации, оценку действующего государственного регулирования в бюджетной сфере; ключевые проблемы управления государственными финансами, основные принципы и подходы формирования и реализации бюджетной политики в новых условиях.

Также представлено видение развития управления государственными финансами.

С учетом имеющихся проблем, одними из основных задач бюджетной политики до 2030 года являются консолидация государственных финансов и восстановление сбалансированности и устойчивости бюджета за счет укрепления доходной части бюджета, пересмотра долговой политики, повышения эффективности и экономической отдачи бюджетных расходов, в том числе за счет цифровизации бюджетного процесса, повышения его прозрачности и открытости, – говорится в документе.

Кроме того, указывается на необходимость начать стратегию бюджетной консолидации.

Для успешной консолидации бюджета планируется:

построение крепкого фундамента налогово-бюджетной политики; мобилизация ненефтяных доходов и пересмотр налоговой системы; сокращение низкоэффективных расходов, которые искажают стимулы для частного сектора, и перенаправление средств на расходы, повышающие производительность.

Обеспечение устойчивости бюджета и снижение волатильности фискальной политики будет обеспечиваться за счет системы гибких и контрцикличных фискальных правил. Важным требованием к системе бюджетных правил является согласованность различных элементов правил между собой, при которых следование одному из правил способствует исполнению остальных, – отмечают в МНЭ.

Так, с 2023 года будет введено контрцикличное бюджетное правило, которое предусматривает планирование гарантированного трансферта из НФРК в размере, не превышающем объем прогнозируемых поступлений в НФРК от организаций нефтяного сектора при расчетной цене на нефть (цена отсечения).

Контрцикличное правило позволит больше сберегать средства в НФРК при высоких ценах на нефть и поддерживать бюджет при низких ценах на нефть. Такая модель бюджетно-налоговой политики направлена на обеспечение долгосрочной фискальной устойчивости. Она не допускает процикличной политики и предоставляет свободу действий автоматическим стабилизаторам, главным образом, в части доходов, – говорится в концепции.

Планируется установить верхний лимит темпов роста расходов бюджета, ограничивая их средним реальным ростом ВВП за предыдущие 10 лет, плюс цель по инфляции. Ограничения темпов роста затем могут быть преобразованы в номинальные потолки расходов для всех бюджетных расходов.

Распределение расходов по направлениям должно быть реализовано в рамках верхнего потолка и соответствовать приоритетам проводимой политики страны. Важным элементом, который должен быть включен в структуру среднесрочных расходов, является запас на случай непредвиденных обстоятельств, позволяющий справиться с неожиданными изменениями расходов.

Основные принципы бюджетной политики включают:

реалистичность доходной и расходной части бюджета;

результативность и эффективность выделяемых бюджетных средств;

обоснованность увеличения государственных расходов и обязательств;

полноту учета поступлений в государственный бюджет;

последовательность в выделении бюджетных средств;

адресность государственной поддержки;

повышение ответственности за использование бюджетных средств;

бережливость в расходовании средств.

Основные подходы к бюджетной политике до 2030 года:

установление обоснованных и гибких фискальных правил, не зависящих от колебаний цен на нефть с проведением независимой оценки их соблюдения;

строгое соблюдение количественных ограничений на бюджетные параметры и определение объема расходов бюджета в пределах фискальных ограничений;

профилактика бюджетных рисков и принятие мер по минимизации их негативных последствий;

приоритизация расходов бюджета в соответствии с целями социально-экономической политики;

эффективное распределение бюджетных средств, обеспечивающее наибольший социально-экономический эффект;

свертывание неэффективных программ субсидирования и переориентирование расходов на инвестиции в продуктивную инфраструктуру, занятость и образование, с сохранением при этом приоритетных социальных расходов;

продолжение накопления финансовых ресурсов в НФРК;

адекватность налоговой политики возрастающим обязательствам;

стимулирование инвестиций частного сектора, а не их замещение;

расширение финансовой самостоятельности и повышение ответственности местных органов в решении вопросов регионального развития;

открытость и прозрачность на всех этапах планирования и исполнения бюджета, с вовлечением населения в бюджетное управление;

цифровизация системы государственного управления и бюджетного процесса.

Полный текст концепции можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 25 ноября.