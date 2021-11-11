Несуществующие автомобили Toyota продавал алматинец

Не менее 15 раз "продал" несуществующий автомобиль мошенник в Алматы, сообщает Zakon.kz.

43-летний гражданин С. размещал объявления о продаже несуществующей Toyota Camry-40 по цене ниже рыночной. Для осуществления мошенничества мужчина обзавелся несколькими мобильными телефонами. Он представлялся потенциальным покупателям то хозяином машины, то работником ломбарда или сотрудником ЦОНа.

Желающих приобрести один из самых ходовых автомобилей по заниженной цене было много. В ходе переговоров мошенник торопил потерпевших с задатком, объясняя большим количеством клиентов. После перечисления денег злоумышленник отключал телефон. В отношении задержанного начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК, – рассказал начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

Отмечается, что доказано 15 фактов мошенничества с участием данного гражданина.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, – заключили в ведомстве.

Полицейские просят граждан, пострадавших от действий указанного человека, обратиться по телефонам: 227-55-02; 8-708-380-54-00; 8-775-663-94-36.