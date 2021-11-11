Подарил телефон курьеру из Кыргызстана – поступок блогера умилил пользователей Сети

Российский блогер Dava (Давид Манукян) подарил курьеру из Кыргызстана iPhone последней модели, сообщает Zakon.kz.

Эмоциональное видео быстро набирает популярность и восхищает пользователей.

На видео присутствует ненормативная лексика!

На видео блогер пригласил курьера в квартиру. Кыргызстанец не ожидал увидеть звезду Instagram и был полон эмоций.

Юноша поделился с Манукяном, что заработанные деньги отправляет на родину.

Кроме того, он показал свои работы и нарисовал фотографию девушки из соцсети.

Чем я заслужил? У меня нет слов, извините, – сказал курьер, когда ему подарили телефон.

Тем временем, поступок блогера прокомментировали как пользователи, так и популярные личности.