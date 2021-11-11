Подарил телефон курьеру из Кыргызстана – поступок блогера умилил пользователей Сети

11 ноября 2021, 17:29
Фото: Скриншот видео

Российский блогер Dava (Давид Манукян) подарил курьеру из Кыргызстана iPhone последней модели, сообщает Zakon.kz.

Эмоциональное видео быстро набирает популярность и восхищает пользователей.

На видео присутствует ненормативная лексика!

На видео блогер пригласил курьера в квартиру. Кыргызстанец не ожидал увидеть звезду Instagram и был полон эмоций.

Юноша поделился с Манукяном, что заработанные деньги отправляет на родину.

Кроме того, он показал свои работы и нарисовал фотографию девушки из соцсети.

Чем я заслужил? У меня нет слов, извините, – сказал курьер, когда ему подарили телефон.

Тем временем, поступок блогера прокомментировали как пользователи, так и популярные личности.

"Эти эмоции парня дорогого стоят! Молодец!"

"Настоящие и искренние эмоции – это бесценно".

"Классно рисует. Хороший парнишка".

"Потрясающе! Мог ли молодой человек, когда шел на работу, подумать о том, что такое вообще возможно? Прекраснейшая музыка души – это доброта (Р. Роллан)", – отметили комментаторы.


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