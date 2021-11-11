Алматинских водителей на авто с российскими номерами предупредили об ответственности

Алматинских водителей, использующих автомобили с российскими номерами, предупредили об ответственности и неотвратимости наказания, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции, в Алматы с начала года зафиксировано 59 364 нарушения, допущенных водителями автомашин с российскими номерами. Их оштрафовали более чем на 21,3 млн тенге.

По словам заместителя начальника ДП Рустама Абдрахманова, водительская дисциплина этой категории участников дорожного движения оставляет желать лучшего.

Ошибочно полагая, что госномера иностранных государств не распознаются автоматизированными информационными системами "Безопасность дорожного движения" и "Сергек", их водители повсеместно нарушают ПДД: превышают скоростной режим, пересекают перекрестки на запрещающий сигнал светофора, выезжают на полосу встречного движения, не соблюдают требования дорожных знаков и разметок и др. А ведь такое бескультурье зачастую приводит к происшествиям и трагическими последствиями. Официально заявляем, что попытки уйти от ответственности, прибегая к разным уловкам, не увенчаются успехом и будут тщетными. Закон – един для всех! – сказал он, отметив, что правила дорожного движения подлежат неукоснительному соблюдению.

По данным полиции, с начала года с участием автомашин, имеющих иностранную регистрацию, на дорогах Алматы произошло более 50 серьезных ДТП, в результате которых один человек погиб, еще 59 получили различные травмы.

Напомню, дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Наурызбайском районе. Водитель автомашины марки ВАЗ, зарегистрированной в РФ, 2001 года рождения, следуя по ул. Карьерная в северном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с КАМАЗом. В результате данной аварии водитель ВАЗа скончался на месте происшествия, – рассказал Абдрахманов.

Еще одно ДТП с серьезными последствиями произошло в Бостандыкском районе.

Водитель автомашины марки Infiniti, имеющей российские номера, следуя по пр. Аль-Фараби, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие. Вследствие чего молодая женщина – пассажир авто получила тяжелые увечья. Водитель привлечен к уголовной ответственности.