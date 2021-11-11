В Нур-Султане ужесточили карантинные меры

11 ноября 2021, 20:58
Фото: astana.gov.kz

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан подписала новое постановление об ограничительных мерах в столице, сообщает Zakon.kz.

Согласно ему, торгово-развлекательные центры Нур-Султана будут работать в будние и выходные дни в штатном режиме при условии наличия у сотрудников и посетителей безопасного "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, переболевших в течение последних трех месяцев, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания).

Постановление вступает в силу с 15 ноября 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь


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