Президент принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств

11 ноября 2021, 21:30
Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, сообщает Zakon.kz.

С этого началась программа рабочего визита президента в Стамбул, передает Акорда.

Глава государства был подробно проинформирован о подготовке к предстоящему саммиту Тюркского совета, в том числе о ключевых вопросах повестки дня и решениях, которые планируется принять по итогам встречи на высшем уровне. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию Генерального секретаря о деятельности организации и об итогах состоявшегося сегодня заседания совета министров иностранных дел ССТГ.

Выразив удовлетворение ходом подготовки к саммиту, президент дал ценные предложения по дальнейшему развитию Тюркского совета.

Читайте также: Токаев прибыл в Стамбул


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?