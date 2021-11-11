Президент принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, сообщает Zakon.kz.

С этого началась программа рабочего визита президента в Стамбул, передает Акорда.

Глава государства был подробно проинформирован о подготовке к предстоящему саммиту Тюркского совета, в том числе о ключевых вопросах повестки дня и решениях, которые планируется принять по итогам встречи на высшем уровне. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию Генерального секретаря о деятельности организации и об итогах состоявшегося сегодня заседания совета министров иностранных дел ССТГ.

Выразив удовлетворение ходом подготовки к саммиту, президент дал ценные предложения по дальнейшему развитию Тюркского совета.

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