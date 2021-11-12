Водитель ВАЗ сбил 62-летнего актюбинца на пешеходном переходе

В связи с похолоданием и выпадением осадков на территории Актюбинской области отмечается резкий рост аварийности, сообщает Zakon.kz.

Только за прошедшие сутки зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, из них пять наездов на пешеходов.

10 ноября примерно в 07.40 21-летний водитель автомашины ВАЗ-211440 с российским учетом, двигаясь по проспекту 312 стрелковой дивизии, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги, и допустил наезд на 62-летнего пешехода, – пишет официальный сайт МВД РК.

В результате ДТП пешеход госпитализирован в реанимационное отделение БСМП.