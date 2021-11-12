Более 1200 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

12 ноября 2021, 08:01
Фото: Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 ноября 2021 года. В стране продолжается рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулся Алматы. Меньше всего зараженных в Мангистауской области, всего 6 новых случаев, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 121,
  • в городе Алматы – 146,
  • в городе Шымкент – 32,
  • в Акмолинской области – 98,
  • в Актюбинской области – 20,
  • в Алматинской области – 83,
  • в Атырауской области – 28,
  • в ВКО – 93,
  • в Жамбылской области – 15,
  • в ЗКО – 38,
  • в Карагандинской области – 135,
  • в Костанайской области – 116,
  • в Кызылординской области – 24,
  • в Мангистауской области – 6,
  • в Павлодарской области – 129,
  • в СКО – 161,
  • в Туркестанской области – 15.

Всего в стране подтверждено 954 146 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 160,
  • в городе Алматы – 267,
  • в городе Шымкент – 27,
  • в Акмолинской области – 142,
  • в Актюбинской области – 33,
  • в Алматинской области – 59,
  • в Атырауской области – 13,
  • в ВКО – 294,
  • в Жамбылской области – 29,
  • в ЗКО – 137,
  • в Карагандинской области – 176,
  • в Костанайской области – 275,
  • в Кызылординской области – 40,
  • в Мангистауской области – 47,
  • в Павлодарской области – 238,
  • в СКО – 152,
  • в Туркестанской области – 31.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 910 246 человек.

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