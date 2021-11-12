Более 1200 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 ноября 2021 года. В стране продолжается рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулся Алматы. Меньше всего зараженных в Мангистауской области, всего 6 новых случаев, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 954 146 случаев.
В Казахстане 2120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
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