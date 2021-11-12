Более 1200 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 ноября 2021 года. В стране продолжается рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулся Алматы. Меньше всего зараженных в Мангистауской области, всего 6 новых случаев, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 121,

в городе Алматы – 146,

в городе Шымкент – 32,

в Акмолинской области – 98,

в Актюбинской области – 20,

в Алматинской области – 83,

в Атырауской области – 28,

в ВКО – 93,

в Жамбылской области – 15,

в ЗКО – 38,

в Карагандинской области – 135,

в Костанайской области – 116,

в Кызылординской области – 24,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 129,

в СКО – 161,

в Туркестанской области – 15.

Всего в стране подтверждено 954 146 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: