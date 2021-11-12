Казахстан остановит экспорт газа из ВКО в Китай

По решению правительства экспорт газа из Восточного Казахстана в Китай остановят с 1 января 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Весь оставшийся объем в месторождении Сарыбулак, около 500 миллионов кубометров, теперь предназначается для жителей Зайсанского района. До этого дня там были газифицированы сам райцентр и 9 сел в округе, пишет Хабар 24.

В планах – подключить к системе еще 8 населенных пунктов. Магистральные сети уже проведены, теперь объявлен конкурс на внутриквартальные. Но на этом расширение закончится. Запасы голубого топлива на исходе. С 2013 года на месторождении добыто почти 3 миллиарда 400 миллионов кубометров газа. При этом больше 95% его уходило на экспорт в КНР.

По прогнозам Министерства энергетики, запасов газа, который сейчас добывается, хватит для Зайсанского района на 10-15 лет. Сейчас в целом в Зайсанском районе порядка 20 тысяч абонентов обеспечены газом. заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов