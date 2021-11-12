Tiger Films и "Узбекфильм" договорились о сотрудничестве

Представители продюсерской компании Tiger Films и крупнейшей сети кинотеатров Kinopark-Kinoplexx посетили столицу Узбекистана. За время поездки были осуществлены рабочие визиты на "Узбекфильм", в местный кинотеатр Yulduz Cinema, а также филиал ВГИК в Ташкенте.

В 2021 году на базе нашей компании Kinopark-Kinoplexx Theatres было основано подразделение Tiger Films в целях производства собственного полнометражного кино. За полгода были сняты три полноценных фильма – "Маша и Дударай", "Моя большая казахская семья" и "Ағашки по вызову". На 2022-й запланирован выход 8 фильмов, в последующем производство увеличится до 20-30 фильмов в год. Именно в связи с планами о дальнейшем расширении нами была предпринята поездка в Ташкент, чтобы встретиться с представителями старейшей студии "Узбекфильм", обменяться опытом и договориться о предстоящих совместных проектах. Отмечу, что свою поддержку в виде предоставления новейшей техники (госпрограмма по полному перевооружению студии), локаций и иной необходимой помощи уже высказал директор "Узбекфильма" Баходыр Адылов. Нам очень приятно, что коллеги встретили наши идеи с таким оптимизмом, и уверены, что узбекистанцев и казахстанцев впереди ждет интересное кино, – отметил генеральный продюсер Tiger Films Ерлан Бухарбаев.

Кроме того, в ходе рабочей встречи на "Узбекфильме" поднимался вопрос о прокате уже существующих казахстанских картин в Узбекистане и возможности презентации картин производства Tiger Films узбекской публике.

В целях поиска молодых талантов – актеров и сценаристов – представители Kinopark и Tiger Films также посетили местный филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК). Генеральный директор Kinopark-Kinoplexx Theatres Алмаз Малдыбаев выступил перед студентами с ознакомительной лекцией о кинобизнесе в Казахстане.

ВГИК – ведущий вуз в области кино на всем постсоветском пространстве, кузница лучших кадров, поэтому мы с радостью рассмотрим работы студентов последних курсов на предмет сценариев для новых фильмов, – сказал Ерлан Бухарбаев о сотрудничестве с высшим учебным заведением в Ташкенте.

Компания запланировала повторную поездку в узбекские города Бухара и Самарканд, чтобы осуществить подбор локаций для предстоящих фильмов.

Возможно, это будут картины на основе древних восточных легенд и сказок вроде "Алдар косе", "Кожанасыр" или "Жиренше шешен", так как эти истории хорошо знакомы и казахстанцам, и узбекистанцам. Мы в принципе уверены в том, что Среднеазиатский регион должен объединиться, потому что все мы, тюркоязычные страны, имеем общую историю, схожую ментальность, и для того, чтобы кинопроизводство вышло на качественно новый уровень, важно действовать сообща. Тогда это будет большой рынок с численностью свыше 50 млн зрителей, и только тогда можно будет говорить об окупаемости и успехе, – говорит Бухарбаев.

В декабре этого года Tiger Films выпускает две полнометражные картины на экраны кинотеатров – комедии "Моя большая казахская семья" (23 декабря) и "Маша и Дударай" (30 декабря).

На 27 января 2022 года назначена премьера еще одного фильма – комедии "Ағашки по вызову". На этапе разработки находятся еще несколько проектов: один из них посвящен операции "Жусан", второй – истории любви с элементами фантастики.