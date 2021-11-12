Казахстан вводит запрет на вывоз бензина и дизтоплива

Министр энергетики РК, председатель КНБ РК, министр финансов РК и министр внутренних дел РК подписали совместный приказ, которым вводится запрет на вывоз бензина и дизтоплива из страны, передает Zakon.kz.

Вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел и вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров, – говорится в документе.

Совместный приказ вводится в действие с 21 ноября 2021 года.