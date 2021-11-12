Как правильно оформить расписку при предоставлении денег в долг и что в ней написать, рассказал практикующий юрист Илья Князев, передает Zakon.kz.
Как отметил юрист, в Гражданском кодексе оговаривается, что договор займа, заключаемый с физическим лицом, имеет следующие особенности:
На практике же суды принимают расписки, не соответствующие ст. 725-1 ГК РК, составленные от руки и даже не заверенные нотариусом, и выносят по ним решение. А вот каким будет это решение – в вашу пользу или нет – будет зависеть от того, что и как будет написано в расписке, – отметил Князев.
А лучше деньги в долг не давать, тогда и не будет проблем с взысканием, – заключил юрист.
Хотите быть в курсе важных новостей?