Токаев обратился к финансистам: Вопросы требуют обсуждения

Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к участникам Конгресса финансистов Казахстана, сообщает Zakon.kz.



Президент поздравил участников с открытием Конгресса финансистов Казахстана и подчеркнул, что это очень важное событие для нашей страны.

Символично, что в этом году мероприятие проходит накануне Дня национальной валюты и 30-летия нашей Независимости. Казахстанский тенге – неотъемлемый атрибут нашей государственности. В начале 1990-х годов мы осуществили основные рыночные реформы, модернизировали финансовую систему. С учетом лучшей мировой практики был кардинально преобразован банковский сектор. Была создана полноценная финансовая инфраструктура. Это позволило сконцентрировать и эффективно использовать необходимые ресурсы. Также были созданы условия для привлечения крупных инвестиций, – сказал глава государства.

Как говорится в сообщении, опубликованном на Акорде, конкурентоспособность финансовой сферы Казахстана была достигнута благодаря продуманной государственной политике.

Финансовый сектор Казахстана признан самым передовым в регионе. Сегодня его совокупные активы превышают 35 трлн тенге, что составляет более половины валового внутреннего продукта страны, – заявил Токаев.

Глава государства отметил, что в начале прошлого года мало кто мог предположить, что пандемия коронавируса и ее последствия окажут столь разрушительный эффект на мировую экономику. Последовавшее за ней падение рынков стало одним из самых значительных за последние сто лет.

Беспрецедентные меры, принятые государственными и международными институтами, позволили в целом остановить дальнейшее ухудшение ситуации. Однако неопределенность в сырьевой, торговой и финансовой сферах все еще сохраняется. Дальнейшее поступательное развитие финансовой отрасли с учетом глобальных рисков и тенденций является одним из приоритетов государства. При этом ее ключевой задачей остается поддержка экономического роста страны. Государство в самые непростые периоды всегда поддерживало отечественный финансовый сектор. Благодаря этому сегодня банки достаточно устойчивы и располагают большим потенциалом для кредитования экономики. Поэтому они обязаны взять на себя роль одного из главных двигателей динамичного восстановления экономики и ее дальнейшей диверсификации, – считает президент.

Глава государства отметил необходимость активного развития отечественного фондового рынка, включая Международный финансовый центр "Астана", который должен стать еще одним важным источником финансирования экономики.

По словам президента, на текущем этапе следует также учитывать вызовы, связанные с "зеленым разворотом" глобальных финансовых институтов, глубинной цифровизацией финансовых услуг.

Эти вопросы требуют серьезного обсуждения и поиска сбалансированных решений. Последовательное развитие данных направлений откроет дополнительные возможности для усиления конкурентоспособности нашей страны. В конечном счете перед госорганами, регуляторами и финансовыми институтами стоит одна общая задача – повышение благосостояния нашего народа, – резюмировал он.

В завершение президент выразил уверенность, что мероприятие будет способствовать выработке эффективных мер по укреплению финансового сектора страны, и поздравил работников финансовой системы с профессиональным праздником.