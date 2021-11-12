Задержаны сотрудники Департамента госдоходов по Туркестанской области

Задержаны сотрудники Департамента государственных доходов по Туркестанской области, передает Zakon.kz.

Агентством РК по противодействию коррупции в рамках досудебного расследования в отношении должностных лиц МСХ РК задержаны сотрудники Департамента государственных доходов по Туркестанской области, которые на систематической основе получали на таможенных постах взятки от субъектов предпринимательства за ускоренный и беспрепятственный пропуск КРС и МРС через государственную границу Республики Казахстан, – сообщили в пресс-службе Антикора.

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В настоящее время ряд должностных лиц задержаны и водворены в ИВС.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.