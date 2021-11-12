Проглотившую булавку малышку не спасли в Уральске

В Уральске шестимесячная малышка умерла, проглотив булавку, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Управления здравоохранения области подтвердили информацию о трагедии изданию "Мой город".

Однако раскрывать подробности в ведомстве не стали.

В Департаменте полиции сообщили, что такой случай действительно произошел.

Полугодовалая малышка скончалась девятого ноября, в данный момент проводятся экспертизы. Дело зарегистрировано по факту смерти человека. Другие подробности трагедии выясняются, – уточнили в ДП.