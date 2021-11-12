Проглотившую булавку малышку не спасли в Уральске

В Уральске шестимесячная малышка умерла, проглотив булавку, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Управления здравоохранения области подтвердили информацию о трагедии изданию "Мой город".
Однако раскрывать подробности в ведомстве не стали.
В Департаменте полиции сообщили, что такой случай действительно произошел.
Полугодовалая малышка скончалась девятого ноября, в данный момент проводятся экспертизы. Дело зарегистрировано по факту смерти человека. Другие подробности трагедии выясняются, – уточнили в ДП.
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