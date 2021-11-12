Пробил насквозь - Toyota протаранила отбойник в Алматинской области

В Алматинской области Toyota протаранила отбойник, сообщает Zakon.kz.
В полиции области уточнили, что ДТП произошло ночью 12 ноября на трассе Алматы – Нур-Султан.
50-летний водитель Toyota Previa не справился с управлением и допустил наезд на колесоотбойник. В момент ДТП в салоне водитель находился один, – отметили в пресс-службе.
К счастью, мужчина остался жив. С травмой ноги его госпитализировали.
По факту ДТП составлен административный материал по ст. 608 КоАП РК, – добавили в ведомстве.
Видео с инцидентом опубликовали в Instagram.
Село Кошманбет… будьте осторожны, будьте внимательнее, – говорится в сообщении.
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