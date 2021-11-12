В Алматы проходит IX Конгресс финансистов Казахстана

Первоочередной задачей АРРФР было обеспечение стабильности финансового рынка, поддержка капитала и ликвидности банков, устойчивости страховых организаций и других участников финансового рынка.

Об этом в рамках IX Конгресса финансистов Казахстана, проходящего в Алматы, рассказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Для решение этих задач с марта 2020 года был введен пакет временных мер пруденциального регулирования. В условиях снижения экономической активности важно было обеспечить доступность кредитов для субъектов бизнеса. Была запущена Программа льготного кредитования бизнеса и расширены инструменты ДКБ-2025 по гарантированию и субсидированию займов.

Для целенаправленной поддержки предпринимателей в пострадавших секторах экономики по поручению главы государства всем субъектам МСБ обеспечено субсидирование ставок до 6%. Субсидии получили 4839 компаний на сумму 740 млрд тенге.

В результате в конце 2020 года был зафиксирован рост кредитов МСБ на 7,2% по сравнению со снижением на 13% в 2019 году. На фоне восстановления экономического роста, который начался с апреля 2021 года, за 9 месяцев текущего года рост кредитов МСБ превысил 18,6%, а общий рост кредитов экономике – 16%.

Финансовый сектор Казахстана быстро адаптировался к новым вызовам развития мировой экономики. Рост капитализации, запас ликвидности позволили не допустить распространения кризиса на финансовый сектор.

Текущий 2021 год стал переломным – финансовый рынок вышел на новый этап развития, основанный на высокой конкуренции, использовании передовых финансовых технологий, повышении доступности и инклюзивности финансовых услуг.

В ходе выступления председателем Агентства определены приоритетные направления дальнейшего развития финансового сектора: обеспечение системной устойчивости банковского сектора, эффективное вовлечение стрессовых активов в экономический оборот и цифровизация банковских услуг, повышение роли страхового рынка, расширение инвестиционных возможностей на фондовом рынке и увеличение потенциала микрофинансового сектора для кредитования микро и малого бизнеса.