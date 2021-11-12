Все о вакцинации школьников в Казахстане – ответы на актуальные вопросы

Почему собираются вакцинировать детей в школах, насколько там обеспечены условия безопасности, будут ли соблюдены требования к холодовой цепи – на эти и другие вопросы ответили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает Zakon.kz.

Вакцинация подростков проводится в прививочных пунктах организаций образования. Также по желанию родителей допускается проведение вакцинации в поликлиниках в индивидуальном порядке. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

Вакцинация против КВИ начинается в ноябре, в зависимости от поступления вакцины в регион. Вакцинация подростков будет проводиться в прививочных пунктах организаций образования, а также по желанию родителей может проводиться в поликлинике по месту прикрепления.

При проведении вакцинации в школах подростки, получившие прививку, в течение 30 минут после вакцинации находятся под медицинским наблюдением. После этого привитые могут вернуться к занятиям, также при необходимости (недомогание, повышение температуры и др.) возможно освобождение от уроков и отправка домой с предварительным информированием родителей.

Там пояснили, что вакцинация в школах имеет свои преимущества:

благополучное здоровое окружение (исключение контакта с потенциальным больным с симптомами респираторной инфекции, включая КВИ);

психоэмоциональное восприятие учащимися факта проведения медицинских вмешательств облегчается в привычной им среде;

нет необходимости родителям пропускать работу, чтобы приводить своего ребенка на вакцинацию в поликлинике; при этом по желанию родители могут присутствовать при вакцинации подростка в школе;

нет необходимости родителям пропускать работу, чтобы приводить своего ребенка на вакцинацию в поликлинике; при этом по желанию родители могут присутствовать при вакцинации подростка в школе; возможность предварительного кормления подростков, чтобы не проводить вакцинацию на голодный желудок;

возможно обеспечение присутствия психолога и общение с ним в привычной обстановке для школьников;

педагоги и медработники учебных заведений лучше знают детей своих школ, их присутствие окажет положительное влияние на психоэмоциональное состояние подростков.

Может ли родитель присутствовать при вакцинации ребенка

Любая профилактическая прививка, включая прививку против КВИ, проводится только с информированного согласия родителей на вакцинацию.

Информированное согласие собирается заранее в процессе планирования и составления списка подростков, подлежащих вакцинации. В этой связи на прививку приглашаются по заранее составленному списку только те, у кого есть подписанное родителем согласие на вакцинацию.

По желанию родители могут присутствовать при вакцинации своих детей как в поликлинике, так и в школе.

Насколько безопасна вакцина Pfizer

Вакцина "Комирнати" производства компании Pfizer (США) имеет временную государственную регистрацию в РК.

В целях обеспечения препаратами гарантированного качества в Казахстане для детей до 18 лет закупаются вакцины, производство которых преквалифицировано ВОЗ, то есть в стране используются вакцины, которые отвечают всем необходимым требованиям данной организации к качеству и эффективности.

Вакцина "Комирнати" включена в список ВОЗ, рекомендованный для применения в чрезвычайных ситуациях.

Согласно промежуточным данным ВОЗ, третья фаза клинических исследований с участием подростков в возрасте 12-15 лет показала высокую эффективность и достаточно высокую безопасность данной вакцины для этой возрастной группы, что привело к расширению предыдущих возрастных показаний: с 16 лет и старше до 12 лет и старше.

Какие могут быть осложнения у ребенка

Согласно информации, представленной производителем, вакцина "Комирнати" у некоторых прививаемых может вызывать следующие ожидаемые реакции:

часто (до 10%): боль, припухлость в месте инъекции, утомляемость, головная и мышечная боль, боль в суставах, озноб, диарея, лихорадка, покраснение в месте инъекции, тошнота, рвота;

нечасто (до 1%): увеличение лимфоузлов, недомогание, боль в руке, бессонница, зуд в месте инъекции;

редко (до 0,1%): аллергические реакции, такие как сыпь, крапивница.

Как будут наблюдать за ребенком после вакцинации

После введения вакцины "Комирнати" медицинское наблюдение проводится в первые 30 минут после введения вакцины. При этом будет учитываться соблюдение физического дистанцирования в помещении для проведения медицинского наблюдения.

В последующем меднаблюдение проводится в течение последующих трех дней путем обзвона родителей или законных представителей привитых подростков.

При этом медицинское наблюдение проводится как в школе, так и со стороны медицинской организации по месту прикрепления.

Защищает ли вакцина БЦЖ, сделанная детям, от коронавируса

Вакцина БЦЖ применяется для специфической профилактики туберкулеза, и эта вакцина защищает от тяжелых форм туберкулеза (милиарный диссеминированный туберкулез, туберкулезный менингит).

В мировой практике отсутствует научно обоснованное доказательство о влиянии наличия вакцинации на защиту от КВИ.

В этой связи вакцинация против туберкулеза не может защитить от коронавирусной инфекции. С целью защиты от КВИ рекомендуется получение прививки против данной инфекции.

Подросткам на мировом уровне рекомендована вакцина "Комирнати", поэтому для защиты от КВИ им предлагается данная вакцина для специфической защиты от КВИ.

Делать ли вакцинацию, если у ребенка достаточно сильный иммунитет

Вакцина против КВИ дает привитому специфический иммунитет, который защищает от коронавирусной инфекции.

К сожалению, естественный неспецифический иммунитет не всегда сможет противостоять инфекциям, вследствие чего при инфицировании непривитых есть высокий риск заболевания и развития осложнений.

Частота осложнений после заболевания инфекцией и после вакцинации несоизмерима.

Так, при заболевании коронавирусной инфекцией примерно в 15% случаев заболевание протекает с необходимостью применения кислородной терапии, еще у 5% состояние больных является критическим. Тяжелые формы заболевания с высокой вероятностью могут развиться у пожилых людей и у пациентов с сопутствующими заболеваниями, включающими астму, диабет и сердечные заболевания.

Регистрация тяжелых неблагоприятных проявлений после иммунизации против КВИ практически на нулевом уровне. Регистрируемые в других странах реакции на введение вакцин ожидаемые и не относятся к тяжелым, частота в пределах допустимых показателей.

Не снижают ли вакцины естественный иммунитет

Вакцины не снижают естественный иммунитет. Нет ни одного исследования, которое доказывает влияние вакцинации на врожденный иммунитет.

Если речь идет о нидерландском исследовании, что прививка вакциной "Комирнати" (Pfizer) ослабляет врожденный иммунитет, то это не соответствует действительности.

Выводы данного исследования интерпретированы неверно. В этой связи ученым, проводившим исследование, дано разъяснение, что "некоторые интерпретируют результаты этой работы в направлении, которое вовсе не имелось ввиду". Суть исследования – показывать, насколько тонко работает иммунная система на молекулярном уровне и врожденный иммунитет можно "тренировать".

Не перегружает ли вакцина иммунную систему

Иммунная система человека ежедневно встречается с множеством антигенов и справляется с ними и обеспечивает защиту. Антигены, содержащиеся в дозе вакцины, никоим образом не могут перегружать организм и направлены на выработку специфической иммунной защиты против КВИ.

Можно ли получить вакцину не через инъекцию, а перорально

Нет. В соответствии с инструкцией производителя вакцина "Комирнати" вводится внутримышечно.

Может ли ребенок заболеть болезнью, от которой ему ставят вакцину

В составе вакцины против КВИ, использующейся в нашей стране, нет цельного живого вируса, поэтому введенная вакцина не может вызвать заболевание КВИ.

В вакцине есть лишь частичка коронавируса, к которому вырабатываются антитела. В последующем, в случае заражения, эти антитела будут распознавать по данной частичке в вакцине цельный натуральный вирус и уничтожать его.

В связи с этим привитый против КВИ человек не может заразиться от вакцины и не может быть заразным для окружающих из-за того, что получил прививку против КВИ.

Может ли вакцина Pfizer привести к раку или диабету, вызывает ли аутизм

Вакцина "Комирнати" не приводит к раку, диабету и аутизму.

Более того, вакцинация необходима для лиц, которые имеют хронические заболевания, включая вышеуказанные. При этом вакцинация проводится в периоде вне обострения заболевания.

Вакцина у некоторых прививаемых может вызывать только следующие ожидаемые реакции: боль, припухлость в месте инъекции, утомляемость, головная боль, мышечная боль, боль в суставах, озноб, диарея, лихорадка; покраснение в месте инъекции, тошнота, рвота и др.

Есть ли в вакцинах добавки и консерванты

Как следует из инструкции к вакцине "Комирнати", в 1 дозе (0,3 мл) содержится 30 мкг против COVID-19 на основе мРНК (инкапсулированной в липидные наночастицы).

Кроме того, включены вспомогательные вещества (полиэтиленгликоль, которые содержатся в кремах, шампунях, но в значительно большем объеме, также сахароза, натрия хлорид, калия хлорид и другие). Вакцина содержит менее 1 ммоль калия (39 мг) и натрия (23 мг) на дозу, т. е. содержание ничтожно мало.

В вакцинах отсутствуют компоненты, приводящие к отдаленным нежелательным последствиям, таким как бесплодие или мутационные процессы в организме.

Любые вещества в вакцинах содержатся в безопасных для организма концентрациях в соответствии с международными нормативами.

Можно ли поставить ребенку не Pfizer, а другую вакцину

На сегодня в нашей стране вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет будет проводиться вакциной "Комирнати", которая одобрена ВОЗ и является единственной вакциной, рекомендованной для вакцинации подростков старше 12 лет и беременных.

Проведение вакцинации указанных контингентов в республике основано на опыте других стран (США, Германии, Великобритании, Израиле и Бельгии, Индия, ОАЭ), в которых рекомендована вакцинация детей старше 12 лет.

Куда можно будет обратиться с жалобой

С жалобой касательно вопросов проведения вакцинации против КВИ можно обратиться в медицинскую организацию, которая проводила вакцинацию, либо в Управление здравоохранения соответствующей территории.

Кроме того, в инструкции любой вакцины указан адрес организаций по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственных средств, куда можно сообщить о нежелательных реакциях.

Ряд стран отказались от вакцинации детей. Почему мы ее делаем?

ВОЗ рекомендует вакцинацию подростков в возрасте 12-17 лет проводить вакциной "Комирнати".

На сегодняшний день власти многих развитых стран, таких как Израиль, Франция, Италия, Испания, Германия, Бразилия, Китай, Швеция, Великобритания, США, Аргентина и др. начали кампанию по вакцинации детей против КВИ данной вакциной.

Можно ли отказаться от вакцинации ребенка

Перед проведением профилактической прививки врач общей практики или педиатр при отсутствии врача – фельдшер предоставляет форму информированного согласия на проведение прививок граждан, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными в порядке, установленном гражданским законодательством РК.

Добровольное информированное согласие или отказ от проведения профилактических прививок оформляется в письменном виде.

К чему приведет отказ родителей от вакцинации ребенка

Отказываясь прививать ребенка, родитель лишает своего ребенка права на охрану здоровья, гарантированного Конституцией РК (статья 29), определенного Конвенцией о правах ребенка ООН и Законом "О правах ребенка в РК" и подвергает его риску заболевания вакциноуправляемыми инфекциями, значительно повышает риск заболевания КВИ у детей и развития осложнения после перенесенного КВИ (синдром Кавасаки).

Где, кроме школ, можно вакцинировать детей

Вакцинация против КВИ подростков старше 12 лет будет проводиться в прививочных пунктах организаций образования, а также по желанию родителей допускается проведение вакцинации в поликлинике в индивидуальном порядке.

Нужно ли получать направление

Направление получать необязательно. Можно записаться на вакцинацию через портал "Egov" или по телефону медицинской организации по месту жительства.

Однако вакцинация подростков проводится только после получения медработником подписанной формы информированного согласия.

Где скачать детский паспорт вакцинации и как получить бумажную версию

После вакцинации у подростков также сформируется паспорт вакцинации.

Электронный паспорт вакцинации можно скачать в мобильном приложении "eGov mobile".

Справку о вакцинации против КВИ с QR-кодом на бумажном носителе сможете получить в медицинской организации по месту проживания.

Проводится ли медосмотр детей перед вакцинацией

Перед проведением профилактической прививки врач общей практики или педиатр, при отсутствии врача – фельдшер проводит медицинский осмотр прививаемого лица, при отсутствии противопоказаний к иммунизации оформляет допуск к проведению прививки в медицинском документе прививаемого. Затем предоставляет прививаемому или его родителям или законному представителю полную и объективную информацию о профилактической прививке, возможных реакциях и неблагоприятных проявлениях после иммунизации, последствиях отказа от прививки.

Медицинское обследование перед проведением профилактических прививок проводят в случае предъявления им жалоб на ухудшение состояния здоровья или при наличии объективных симптомов заболеваний.

Прививки проводятся после получения информированного согласия на проведение прививок граждан, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными в порядке, установленном гражданским законодательством РК.

Добровольное информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок оформляется в письменном виде.

Порядок получения прививки по возрастной категории

Вакцинация подростков начнется со старшей возрастной категории, то есть в возрасте 16-17 лет.

В последующем будут вовлекаться подростки других возрастных групп, то есть 15, 14, 13 и 12 лет.

Если на момент получения вакцинации возраст подростка не достиг 18 лет, то подросток прививается вакциной Pfizer, и курс вакцинации с интервалом 21-28 дней может быть завершен уже по достижении 18-летнего возраста.

Лицам, достигшим 18 лет, вакцинация будет проводиться другими имеющимися вакцинами на добровольной основе.

Подлежит ли вакцинации ребенок, состоящий на медицинском учете

Подростки, которые состоят на диспансерном учете, допускаются на вакцинацию против КВИ после получения консультации и допуска от лечащего врача.

При наличии у подростка хронических заболеваний вакцинация будет проводиться в период ремиссии.

Что должны предпринять родители перед вакцинацией ребенка

Перед проведением вакцинации медицинским работником проводится медицинский осмотр подростка с измерением артериального давления, сатурации, температуры, осмотра кожных покровов и видимых слизистых и оценивается общее состояние.

При выявлении жалоб и клинических показаний подросток направляется на дополнительные лабораторно-инструментальные исследования. По показаниям может быть направлен на консультацию узких специалистов.