Назначен заместитель акима Мангистауской области

Заместителем акима области по согласованию с Администрацией Президента назначен Алимухаммед Куттумуратулы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акима Мангистауской области, Алимухаммед Куттумуратулы имеет большой трудовой стаж, успешно работал на руководящих должностях как в государственных, так и в коммерческих структурах.

Алимухаммед Куттумуратулы имеет два высших образования – по специальностям "Экономика" и "Юриспруденция", а также является магистрантом программы MPA (Master of Public Administration) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Имеет большой опыт работы на государственной службе и в частном секторе.

С 2008 по 2012 год занимал различные должности в системе местных исполнительных органов.

С 2012 по 2016 год занимал должности заместителя акима г. Уральска, руководителя аппарата акима Атырауской области, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, с мая 2016 года занимал должность акима Махамбетского района.

В августе 2017 года был назначен акимом Жылыойского района Атырауской области.

В июле 2018 года назначен на должность акима Атырау, где трудился до 14 января 2020 года.

С сентября 2020 года до сегодняшнего дня занимал пост заместителя генерального директора ТОО "Жаикмунай".

Глава региона представил нового заместителя активу области и поставил перед ним ряд конкретных задач, касающихся социально-экономического развития Мангистауской области.

10 ноября заместитель акима Мангистауской области Нурлыбай Аккулов был освобожден от должности по собственному желанию, он уволился по состоянию здоровья.