Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP

Лучшие восемь теннисистов планеты собрались в Турине, чтобы разыграть титул чемпиона по итогам 2021 года, сообщает Zakon.kz.
Соревнования пройдут с 14 по 21 ноября. Спортсмены разделены на две подгруппы.
Состав зеленой группы:
Состав красной группы:
Итоговый "Мастерс" открывает 14 ноября чемпион US Open-2021 россиянин Даниил Медведев. Ему противостоит Хуберт Хуркач из Польши. Затем на площадку выйдет олимпийский чемпион Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини.
Наряду с турниром в одиночном разряде, на итальянских кортах также пройдут состязания лучших игроков в парном разряде.
Куандык Шынасилов
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