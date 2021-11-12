В Восточном Казахстане активно развивается альтернативная энергетика

В 2021 году планируется завершить строительство шести ветряных электростанций в Жарминском районе общей мощностью 30 МВт и крупной электростанции в Аягозском районе.

В целом же, до 2025 года в регионе доля вырабатываемой электроэнергии из возобновляемых источников будет увеличена с 1,9 до 7,2%.

Как рассказал на брифинге в службе центральных коммуникаций аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, в этом году введена в эксплуатацию Тургусунская ГЭС-1 мощностью 25МВт.

Это серьезный шаг не только в развитии альтернативных источников энергии, но и новые рабочие места для жителей региона. Еще один успешный пример альтернативной энергетики – работа солнечной электростанции в Жарминском районе.

В целом в регионе уделяют большое внимание этому вопросу, такие проекты поддерживаются на областном и республиканском уровнях.