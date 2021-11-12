Вероятную продажу гидростанции ВКО иностранным инвесторам прокомментировал глава области

12 ноября 2021, 14:06
Фото: shges.kz

Аким Восточно-Казахстанской области на брифинге в СЦК прокомментировал вероятную продажу Усть-Каменогорской и Шульбинской гидроэлектростанции иностранным инвесторам, передает корреспондент Zakon.kz.

Такое решение должно принять правительство. Может быть, продадут иностранным инвесторам, может быть, отечественным бизнесменам. Это еще неизвестно. Концептуальный вопрос – сколько будет привлечено инвестиций, – сказал аким области Даниал Ахметов.

При этом он отметил, что станции построены 60 лет назад и требуются крупные ремонтные работы.

Где возьмут средства на это? Надо с этой позиции рассматривать. В короткое время вы узнаете решение правительства, – резюмировал аким ВКО.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан


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