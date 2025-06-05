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Финансы

Вероятность вклада пенсионных денег в криптоактивы прокомментировал глава Нацбанка

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 16:34 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 5 июня 2025 года рассказал, будут ли вкладывать средства Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в криптоактивы, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов признал, что этот вопрос еще не обсуждали в деталях.

"Понятно, что регуляторной среды нет, но пенсионные активы – это не тот актив, который нужно вкладывать в крипту. Это хороший инструмент получения, наверное, высоких доходов, но только для очень агрессивных инвестиционных стратегий. Пенсионный фонд все-таки больше про сохранение и получение какого-то адекватного дохода, но не гонки за огромными доходностями. Поэтому базово я бы сказал, что в крипту пенсионные деньги не должны вкладываться", – заявил он.

Как управляют пенсионными активами казахстанцев и почему не стоит бояться временных колебаний, можно прочитать здесь.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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