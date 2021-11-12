Шестьсот пациентов в год могут проходить лечение в центре онкологии Семея

После долгих судебных разбирательств в Семее наконец-то заработал Центр ядерной медицины и онкологии.

Как отметил глава региона Даниал Ахметов, сейчас ожидается запуск циклотрона, благодаря которому станет возможно диагностировать 95 процентов всех онкологических заболеваний. Уже активно работает отделение радионуклидной диагностики и терапии, где лечатся пациенты из всех регионов страны.

Это концептуальный вопрос для всего Казахстана, – отметил аким области. – Люди едут в другие страны, стоят в очереди в клиниках, в ближайшее время мы решим этот вопрос. В Центре ядерной медицины в Семее работает самое высокотехнологичное оборудование, более того, мы оснастили областной онкодиспансер совершенно уникальной медтехникой, с помощью которой уже сейчас наши врачи могут диагностировать онкологию на ранних стадиях. А в дальнейшем смогут проводить сложнейшие операции.

Глава региона также отметил, что вина нерадивых подрядчиков, которые нарушили не только сроки строительства ЦЯМиО, но и принципиальные вопросы безопасности, полностью доказана, сейчас все нарушения устранены и центр безопасен как для пациентов, так и для персонала.

Онкология – это одна из приоритетных сфер в развитии здравоохранения.