60 тысяч экспонатов собрано для выставки "Золото Великой Степи"

Выставка "Золото Великой Степи" вызывает огромный интерес у мирового научного сообщества и позволяет открыть новые страницы в истории Казахстана.

С большим успехом экспозиция сейчас представлена в Британском музее Фитцуильяма. Это исторический шаг в продвижение культурного наследия Казахстана. Такие масштабные мероприятия стали возможны благодаря реализации региональной программы археологических исследований.

В раскопках сразу на нескольких объектах принимают участие не только наши прославленные археологи, но и студенты из других стран, желающие прикоснуться к величайшим моментам в истории древних саков.

Обнаруженные находки доказывают, что уровень цивилизации этих номадов был очень высоким, поскольку они владели знаниями об обработке металлов и обладали непревзойденным ювелирным мастерством.

Как отметил глава региона Даниал Ахметов, наши доктора исторических наук Зейнолла Самашев и Абдеш Толеубаев смогли сделать новые открытия, которые легли в основу подготовки и издания монографий "Древности Восточного Казахстана", "История Казахстана" в 3-х томах.