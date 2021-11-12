Активы страхового рынка Казахстана выросли на 64%

Страховой сектор демонстрирует стабильный рост страховых премий и высокую финансовую устойчивость. Активы страхового рынка выросли на 64% за последние три года и составили 1,7 трлн тенге.

Только с начала года прирост премий составил 37%.

Об этом в рамках IX Конгресса финансистов Казахстана рассказала Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Росту страхового сектора способствовали цифровизация и внедрение новых технологий. Сегодня все обязательные виды страхования переведены в электронный формат.

Расширены инвестиционные возможности страховых организаций и в 2020 году заключены первые договоры страхования с участием в инвестициях Unit-linked. В накопительном страховании с января 2021 года были введены налоговые льготы по долгосрочным страховым продуктам. Для повышения доступности пенсионных аннуитетов снижена его минимальная стоимость до 40% и внедрен отложенный аннуитет.

В результате в общем объеме страховых премий доля добровольного личного страхования увеличилась до 43%. Таким образом, наблюдается рост накопительного страхования жизни как сберегательного инструмента.

Следующей приоритетной задачей страхового рынка является перевод процесса получения страховых выплат в электронный формат. Для этого будет создана полная и достоверная статистическая база данных в целях качественной оценки рисков по страхователю, обеспечения транспарентности всего процесса – от заключения договора до получения выплаты.

Для расширения линейки страховых продуктов предусмотрено создание условий для развития вмененных видов страхования, внедрение новых продуктов по инвестиционному страхованию и страхованию жизни. В обязательном страховании планируется внедрить механизм гибкой тарификации с учетом региональной статистики.