Активы страхового сектора выросли в два раза за последние четыре года

Страховой сектор Казахстана последние несколько лет показывает стабильный рост по всем ключевым показателям. Так, активы страховщиков выросли более чем в два раза за последние четыре года, передает Zakon.kz.

Активы страхового сектора выросли более чем в два раза и достигли 2,4 трлн тенге за счет роста страховых премий и инвестирования в ценные бумаги, сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова в рамках Первого страхового форума.

"Объем страховых премий также увеличился более чем в два раза и достиг 578 млрд тенге. Количество договоров страхования выросло в 1,6 раза с 6 млн до 9 млн договоров, из которых 86% заключено с физическими лицами". Мадина Абылкасымова

По словам спикера, за последние 8 месяцев текущего года количество договоров страхования от несчастных случаев увеличилось вдвое, по обязательному автострахованию – на 20% по сравнению с предыдущим годом.

"Росту страхового рынка, в том числе, способствуют реализация государственных программ – льготное автокредитование, ипотечное кредитование, а также активная цифровизация отрасли. На текущий момент 100% договоров страхования заключаются в электронной форме". Мадина Абылкасымова

Председатель АРРФР напомнила, что в прошлом году принят Закон по вопросам развития страхового рынка, который включает ряд нововведений для сектора.

В том числе для развития накопительного страхования внедрены новые социально-ориентированные продукты, такие как накопительное страхование жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС) и совместный пенсионный аннуитет.

С начала 2023 года лицензию для осуществления деятельности в сфере ГОНС получили пять компаний по страхованию жизни, заключено 274 договора на общую сумму более 58 млн тенге.

"На сегодняшний день казахстанцам доступен широкий перечень страховых продуктов в сфере пенсионного аннуитетного страхования, включая договора отложенного пенсионного аннуитета и совместные пенсионные аннуитеты. Количество действующих договоров пенсионного аннуитета составляет 67,5 тысячи на общую сумму 345 млрд тенге". Мадина Абылкасымова

Спикер отметила, что на сегодняшний день многие страховые продукты можно приобрести онлайн. А также проводится активная работа по внедрению онлайн урегулирования страхового случая.

Кроме того, с 1 января 2024 года автовладельцам будет доступен упрощенный порядок урегулирования транспортного происшествия (Европротокол). Он означает, что по незначительным дорожно-транспортным происшествиям заявление на получение страховой выплаты можно будет оформить на месте аварии без вызова дорожной полиции.

Также с 2024 года будет обеспечен переход на гибкую тарификацию по обязательному автострахованию для установления справедливой системы ценообразования с учетом фактической убыточности в разрезе регионов.