Что нужно знать о пересечении казахстанско-российской границы

Посольство Казахстана в России подготовило актуальную информацию о пересечении казахстанско-российской границы, сообщает Zakon.kz.
В настоящее время граждане Казахстана могут въезжать в Россию авиарейсами из всех государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение:
Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Багамские Острова, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Катар, Кения, Кипр, Кыргызстан, Китай, Колумбия, Куба, Кувейт, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Перу, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сейшельские Острова, Сербия, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР, Япония.
Для граждан Казахстана и иностранных государств при въезде в Россию через воздушные пункты пропуска необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.
При этом отрицательный ПЦР-тест на коронавирус необходим всем гражданам, включая детей до пяти лет.
С 25 июля 2021 года для прилета в Россию авиарейсами из государств-членов ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана), а 1 сентября 2021 года – также из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (отобранного не ранее чем за три дня до прибытия на территорию РФ только через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19").
Инструкцию по использованию приложения можно посмотреть здесь:
Версию приложения для устройств Apple можно скачать здесь, для Android-устройств – здесь.
Как отмечается, при въезде в Россию отрицательный ПЦР-тест на коронавирус необходим всем гражданам, независимо от возраста, включая детей до пяти лет.
В случае путешествия с маленькими детьми или пожилыми родственниками, у которых нет смартфона, дополнительные устройства необязательны. Ваши данные, а также данные ПЦР-тестов детей или пожилых родственников могут быть размещены вместе в одном мобильном приложении на одном мобильном устройстве.
В случае прилета в Россию через Беларусь миграционные карты нужно требовать в аэропортах этой страны.
Въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска для граждан Казахстана и других государств по-прежнему ограничен и разрешен только для следующих категорий:
С полным списком категорий иностранных граждан, которым разрешен въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска, можно ознакомиться здесь.
Для казахстанцев и иностранцев при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.
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