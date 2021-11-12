Невестка оформила кредит на свекровь - заведено уголовное дело

Полицейские Туркестанской области задержали невестку, оформившую кредит на свекровь, передает Zakon.kz.

В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестные лица оформили на ее имя кредит в размере 880 тыс. тенге. Об этом женщина узнала, когда к ней пришло извещение из банка. После чего потерпевшая сразу же обратилась за помощью в полицию. пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области

В ведомстве отметили, что данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Стражи порядка задержали подозреваемую в мошенничестве по месту жительства. Ею оказалась невестка потерпевшей, ранее судимая за кражу. пресс-служба ДП Туркестанской области

Как выяснилось, женщина оформила кредит от имени свекрови, а деньги потратила на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. пресс-служба ДП Туркестанской области