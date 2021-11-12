Какая погода будет 13 ноября в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 ноября, передает Zakon.kz.

Южные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Погоду на остальной части республики по-прежнему будет определять ложбина северо-западного циклона, с которой пройдут осадки, в северных регионах преимущественно снег. На большей части страны ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, – сообщили в РГП "Казгидромет".

На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на юго-востоке области – туман.

Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, ночью и утром на западе области – туман.

Ночью в горных районах, днем в северной части и юге Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на большей части усилится ветер 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, ночью и утром на юге области – туман, днем на севере области усилится ветер 15-20 м/с.

Ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидаются гололед, туман, днем на юге области усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Актюбинской, Костанайской областей ожидаются гололед, низовая метель, усилится ветер 15-20 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере Мангистауской области усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман, усилится ветер 15-20 м/с.