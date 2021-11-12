Ущерб в 900 млн тенге - ОПГ ликвидирована в ВКО

В ВКО ликвидирована ОПГ, нанесшая государству ущерб в размере 900 млн тенге, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области ликвидирована ОПГ в лице Я.Москвиной, К.Даирбаева и Ф.Романова, которые выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2% до 6% от общей суммы сделки. Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн тенге. пресс-служба АФМ РК

В ведомстве уточнили, что члены ОПГ осуждены к пяти годам лишения свободы.