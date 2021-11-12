Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Умер писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин, передает Zakon.kz.
Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Виктору Коклюшкину было 75 лет, - сказала ведущая телеканала.
Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Сменил много профессий.
Литературную деятельность Коклюшкин начал в 1969 году. Его рассказы публиковались во многих газетах и журналах.
Монологи сатирика исполняли многие артисты, в числе которых Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова и многие другие.
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