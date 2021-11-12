Уснувший за рулем Lexus полицейский спровоцировал ДТП в Усть-Каменогорске

Лобовое столкновение Lexus и автобуса произошло в Усть-Каменогорске, передает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовали в Instagram-паблике.

На видео присутствует ненормативная лексика!

В Усть-Каменогорске произошло серьезное ДТП "лоб в лоб". В это время на Гаванском мосту в районе Бабкиной мельницы, по словам очевидцев, произошла авария с участием автобуса №32 и внедорожника. Сообщается о пострадавших, – говорится в описании к видеороликам.

Редакция Zakon.kz обратилась в областной департамент полиции за комментарием.

В ведомстве сообщили, что 12 ноября в 12:47 33-летний водитель автомашины марки Lexus следовал по мосту через р. Ульба в районе ул. Интернациональной и, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречно движущимся автобусом марки "ПАЗ", в салоне которого находились четыре пассажира.

В результате ДТП водитель автобуса, а также его пассажиры получили различные телесные повреждения. Водитель транспортного средства марки Lexus является сотрудником полиции, у которого был выходной после дежурства. Предварительно – он уснул за рулем. Согласно заключению медицинского освидетельствования, трезв. В настоящее время с учетом полученных телесных повреждений в виде "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные резаные раны лица" он госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы. пресс-служба ДП ВКО

Как заверили в ведомстве, данный факт зарегистрирован в установленном порядке.

В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, по результатам которых действиям водителя автомашины будет дана правовая оценка. пресс-служба ДП ВКО