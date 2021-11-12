За годы Независимости паломничество совершили около 60 тысяч казахстанцев

О результатах деятельности Духовного управления мусульман Казахстана за годы Независимости рассказал заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгаров, сообщает Zakon.kz.

Духовная ценность – великая сила, ведущая человечество к миру добру и добродетели. Такие высокие понятия, как совесть, честь, достоинство, являющиеся важными составляющими духовности, прочно вошли в жизнь нашего народа. Наш народ, который с древних времен стремился к свободе, после обретения Независимости возродил свои духовные ценности.

И сейчас задача граждан - служить, учиться и работать во благо нации, имеющей высокие нравственные ориентиры. Во все времена духовенство пропагандирует единство и патриотизм и с достоинством выполняет возложенную на него ответственную задачу.

На момент обретения Независимости в 1991 году у нас в стране было всего лишь 68 мечетей, а сегодня количество молельных домов превышает 2600.

В столице возводится одна из самых высоких мечетей в Средней Азии и одна из самых крупнейших в мире.

В первые годы Независимости количество паломников не доходило даже до 100. Сегодня количество граждан, отправляющихся в большое путешествие – на хадж, достигло 3-5 тысяч.

Всего за 30 лет Независимости паломничество совершили около 60 тысяч человек. Для паломников, желающих совершить хадж, открываются прямые рейсы в Саудовскую Аравию.

Духовное управление мусульман Казахстана, начавшее подготовку высококвалифицированных специалистов для развития религиозной сферы, сосредоточило внимание на увеличении кадровых ресурсов. Медресе получили статус колледжей, а работа по религиозной грамотности была поднята на качественно новый уровень.

Более 2700 студентов медресе работают на благо страны, 2359 выпускников университета "Нур-Мубарака", открытого под эгидой Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, награждены грамотами. Из них 254 - кандидата наук и 39 - докторов наук. Сегодня в стенах университета "Нур-Мубарак" обучаются 1627 студентов.

При поддержке государства 800 учащимся выделены образовательные гранты. В настоящее время действуют 6 учебных центров для пожилых людей.

Также проводится традиционный конкурс по заучиванию наизусть Корана, что дает большой импульс. Мероприятие организовывает Духовные управление.

Также при муфтияте создан Совет улемов для решения актуальных вопросов.

На сегодняшний день Совет одобрил более ста фетв, применяющихся в различных областях жизнедеятельности человека. Всего приняты 39 концептуальных документов.

Кроме того, при Духовном управлении мусульман Казахстана создана республиканская информационно-разъяснительная работа, призванная противодействовать религиозному терроризму и экстремизму и различным деструктивным течениям.

Сейчас, во время глобальной цифровизации и компьютеризации ДУМК уделяет огромное внимание данной сфере. В связи с этим, открыты такие разделы как "Издательское дело и перевод", "Информация и связи с общественностью".

"Муфтият Медиа Центр", телеканал "Мунара", Центр религиозной информации вносят весомый вклад в предоставление достоверной религиозной информации.

Кроме того, активно выполняют свою работу отделы религиозной реабилитации, благотворительности, халяльной стандартизации и так далее.

Также решаются социально-бытовые вопросы граждан. Так, за годы Независимости Духовное управление мусульман Казахстана в пределах своих возможностей передало ключи от квартир 468 нуждающимся в жилье.

Так, в прошлом году по инициативе казахстанских имамов стране были подарены 73 колодца и 43 моста. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность коллективу Духовного управления за активную работу в сфере благотворительности.

Одним из величайших достижений в области религии накануне 30-летия Независимости является перенос центрального офиса ДУМК в столицу.

Накануне передачи президентских полномочий Президент Нурсултан Назарбаев посетил здание Духовного управления и пожелал успехов в его деятельности.

Еще одно знаменательное событие в истории Духовного управления – съезд в столице Казахстана лидеров мировых и традиционных религий, многие из которых в разные годы возглавляли муфтият в своей стране. За круглым столом они обсуждают актуальные проблемы современности, исходящие угрозы безопасности и предлагают пути их решения.