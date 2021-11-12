В Костанае обсудили казахстанскую модель общественного согласия

В Костанае программа республиканского лектория по пропаганде казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства была рассчитана на два дня.

В первый день прошли встречи с председателями этнокультурных объединений, Совета общественного согласия, Совета матерей, научно-экспертной группы и кафедр Ассамблеи народа Казахстана в КГУ "Қоғамдық келісім", в рамках которой была презентовала фотовыставка "Интеркультурализм в лицах", посвященная 30-летию Независимости РК и 85-летию Костанайской области.

Также лекторы посетили Федоровский район и встретились с творческими коллективами этнокультурных объединений, педагогами и учениками общеобразовательной школы имени Ы. Алтынсарина.

Второй день лектория начался с открытия выставки достижений этносов в различных сферах культуры, образования, спорта, промышленности, АПК, бизнеса.

Открывая пленарную часть, заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова отметила, что Костанайский дом дружбы – один из самых долгих по функционированию.

В мире и согласии живут все этносы, которые представлены в Доме дружбы. Все те новшества, которые прописываются в программных документах, которые озвучиваются руководством нашей страны, они берутся в работу в регионе. Поэтому хотелось сказать, что мы создаем все условия для того, чтобы развивать госязык. Сегодня у нас уже есть бесплатные курсы по изучению госязыка, которые организовываются в удобное время и в удобном месте для тех, кому необходимо выучить язык. Я очень рада, что люди добровольно, на самостоятельной основе, записываются, уделяют этому время, потому что понимают актуальность вопроса. Вместе с тем мы разработали дорожную карту по развитию госязыка в сфере образования Костанайской области. Это работа не одного дня, – уточнила Есимова.

Также в ходе заседания выступили республиканские лекторы. Так, директор Института истории государства Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан Абиль Еркин в своем выступлении сделал акцент на влияние исторического сознания на формирование национальной идентичности казахстанцев.

Политика формирования исторической памяти – это очень серьезное государственное дело. Президент поручил разработать новую концепцию истории Казахстана. Это не значит, что мы переписываем историю. Это означает, что меняется взгляд на события прошлого. Мы будем смотреть на историю нашего общества не как на объект воздействия каких-то государств, а как самостоятельный субъект мировой истории. На сегодняшний день у нас стоит задача дефрагментации нашей национальной истории, создание истории нашей цивилизации, – сказал он.

Председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Нәзипа Шанаи говорила о том, что необходимо сделать для того, чтобы госязык изучали с детства.

Для нас не имеет значения, кем по нации является сосед, который живет через стенку. Для нас важнее, хороший он человек или же плохой. Но мы празднуем 30 лет Независимости, и у нас до сих пор есть разделительная линия, мы делимся на тех, кто знает казахский язык или не знает. Костанай всегда шел впереди в своем желании решить этот вопрос. Настрой семьи – это самое главное для того, чтобы следующее поколение перешагнуло эту разделительную линию, чтобы не было нетолерантного отношения из-за незнания государственного языка. Сегодня мы с вами, члены АНК, должны выйти из своих кабинетов в дворовые клубы. Дети должны видеть работу Ассамблеи именно там. Что мы не делимся на этнические группы, – заключила эксперт.

После пленарного заседания лекторы продолжили свою работу по секциям.