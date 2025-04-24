Казахстанская модель общественного согласия стала международным брендом – Токаев

Выступая 24 апреля на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране никогда не было дискриминации людей по этническому, языковому или религиозному признаку, сообщает Zakon.kz.

По его словам, всем гражданам предоставлены равные возможности.

"В этом заключается истинная справедливость, это ключевой принцип Справедливого государства. Я хотел бы повторить еще раз: единство и мир являются одними из наших основополагающих ценностей. Это фундаментальный принцип государственной политики, которому мы будем следовать и в будущем. Именно благодаря этой стратегии представители разных национальностей живут в дружбе и согласии, как дети одной семьи, в общем для всех доме. Это достижение имеет глубокий смысл", – сказал глава государства.

Такие важные ценности, как патриотизм, гражданственность, взаимное доверие и чувство ответственности, определяют уникальную национальную идентичность нашего народа, продолжил Токаев.

"Все этносы, проживающие на казахской земле, имеют возможность всесторонне развивать свой язык, культуру и традиции. Для этого у нас созданы все необходимые условия. Мы не пытались никому подражать, ни на кого не оглядывались, при этом успешно применяли передовые подходы в сфере межэтнических отношений, шли в ногу со временем. Именно благодаря этому мы смогли сформировать модель общественного согласия, которая стала нашим уникальным достижением и международным брендом", – заявил президент.

По его словам, в основе всей нашей конструкции межэтнических отношений и национального единства лежит незыблемый принцип "мы разные, но мы равные".





"Государство обеспечивает справедливость и равенство возможностей для всех граждан независимо от их этнической принадлежности, религиозных взглядов или социального статуса. Это главный принцип нашей политики. Мы избегаем поспешных популистских решений и всегда ориентируемся на реальную ситуацию, проводим взвешенную политику. В первую очередь это касается утверждения статуса государственного языка как языка межэтнического общения", – резюмировал Токаев.

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